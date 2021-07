Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni hanno svelato le specifiche tecniche della famiglia Motorola Edge 20. La serie si preannuncia composta da quattro device conosciuti con i nomi in codice: Berlin, Berlin NA, Pstar e Kyoto.

Tutti e quattro gli smartphone saranno caratterizzati da elemnti unici che li contraddistingueranno dagli altri device. Dei due modelli Berlin abbiamo parlato approfonditamente nel primo articolo dedicato, mentre per scoprire la scheda tecnica di Pstar e Kyoto potete consultare il secondo articolo a riguardo.

Oggi invece, grazie alle informazioni di Evan Blass, possiamo scoprire qualche dettagli in più sulla nuova famiglia di device Motorola. Il possibile debutto della serie Edge 20 potrebbe avvenire già questo luglio. Ricordiamo che la prima generazione di device Edge è stata presentata ad aprile dello scorso anno, quindi le tempistiche sono mature.

These are set to launch at the very end of July. https://t.co/YosbC1sCxb

— Evan Blass (@evleaks) June 30, 2021