I prossimi flagship di Samsung saranno certamente i device appartenenti alla famiglia Galaxy S22. Nonostante il debutto potrebbe avvenire nei primi mesi del 2022, sono già iniziate ad emergere alcune indiscrezioni a riguardo.

Nel corso degli anni, Samsung ci ha abituato al lancio di tre varianti diverse per la propria famiglia di riferimento. Per questo motivo, ci aspettiamo che i Galaxy S22 saranno dei veri e propri top di gamma. Tuttavia, la variante Ultra sarà l’unica a poter contare su una scheda tecnica di assoluto livello e un design molto iconico.

Sul canale YouTube Technizo Concept, poi ripreso dai ragazz LetsGoDigital, è apparso un render 3D del device. Il designer ha sviluppato il progetto tenendo conto di tutte le indiscrezioni emerse fino ad ora.

Galaxy S22 Ultra si mostra nel primo render amatoriale

Il device è caratterizzato da un display Super AMOLED da 6,8 pollici ed è presente una fotocamera integrata in un notch tondo. Al momento non è chiaro se Samsung possa utilizzare una fotocamera integrata sotto il display che potrebbe debuttare sul Galaxy Z Fold 3.

Per rendere il Galaxy S22 Ultra un camera-phone, Samsung potrebbe adottare una quadrupla fotocamera posteriore. L’ottica principale sarà da 200 megapixel con i sensori e il software sviluppato in collaborazione con Olympus.

Infine, il SoC potrebbe essere il nuovo Exynos 2200 sviluppato in collaborazione con AMD che garantirà prestazioni da gaming superiori. Inoltre, per migliorare la dissipazione del calore, il designer ha ritenuto corretto aggiungere una ventola di raffreddamento. Al momento nessuna di queste caratteristiche è stata confermata ufficialmente da Samsung. Non resta che attendere maggiori dettagli.