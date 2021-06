Il prossimo 3 agosto, Samsung dovrebbe tenere l’attesissimi evento Galaxy Unpacked. La presentazione sarà incentrata principalmente sul lancio dei nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 ma si aspettano anche altre novità.

È un dato di fatto che i dispositivi pieghevoli richiedono feature software che gli smartphone tradizionali non hanno. Gli analisti quindi si aspettavano che Samsung avrebbe presentato anche una nuova interfaccia utente dedicata, ma a quanto pare non sarà così.

Il colosso coreano non presenterà la One UI 3.5 ne una versione rivoluzionata del proprio sistema operativo proprietario. Come si può leggere nel Tweet di Ice Universe, la versione 3.5 non esiste.

Samsung si sta concentrando sull’arrivo della nuova One UI 4.0

One UI 3.5 does not exist

Galaxy Z Fold3 with One UI 3.1.1

Samsung S series will test One UI 4.0 next month — Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2021

Il Galaxy Z Fold 3 arriverà sul mercato equipaggiando Android 11 e la One UI 3.1.1. Per poter ammirare la la nuova versione dell’interfaccia Samsung bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Il debutto ufficiale della One UI 4.0 è atteso con i nuovi device Galaxy S22 che saranno presentati il prossimo anno. Tuttavia, la fase di test potrebbe iniziare molto prima, già a partire dal prossimo mese.

Non è chiaro se si tratterà di test interni a Samsung o il produttore aprirà la fase beta anche agli utenti. In ogni caso, siamo certi che la versione 4.0 della One UI sarà basata su Android 12 e porterà con se diverse novità che potrebbero rivoluzionare il modo di usare i device dell’azienda.

Lo scorso anno, il brand aveva rilasciato la versione beta dedicata agli sviluppatori a settembre. Possiamo ipotizzare che quest’anno Samsung potrebbe seguire le stesse tempistiche, magari anticipando di qualche settimana l’avvio dei lavori. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito.