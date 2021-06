Instagram è al lavoro su due funzionalità particolarmente interessanti per il social network: secondo Alessandro Paluzzi, leaker che ha più volte anticipato novità delle app di Facebook, ha lanciato la notizia.

Paluzzi ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter gli screenshot relativi a Collectibles e Fan Club (quest’ultimo funzione simile a OnlyFans). Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram diventerà simile ad OnlyFans?

Per quanto riguarda i Collectibles, si tratterebbe di una specie di NFT, ovvero un’opera d’arte virtuale supportata dalla tecnologia che sta dietro alle criptovalute e blockchain: dalle immagini condivise da Paluzzi, sembrerebbe che gli utenti potranno aggiungere dei contenuti che altri utenti potranno aggiudicarsi tramite aste. Purtroppo non è ancora chiaro il funzionamento preciso di tale funzione.

Molto più chiara è invece la seconda novità, ovvero i Fan Club: gli utenti potranno creare dei profili accessibili appunto solo ai membri del Fan Club. In questi profili, potranno essere condivise storie e post, con la particolarità che non si potranno effettuare screenshot o registrazioni schermo. Potrebbe essere anche integrato un abbonamento per accedere ai Fan Club, ma al momento non ci sono notizie in merito.

Ovviamente, si tratta solo di leak e non c’è ancora conferma da parte del social network: con tutta probabilità ne sapremo di più nei prossimi giorni. Voi sareste disposti ad inserire sulla piattaforma dei contenuti esclusivi che potranno guardare degli utenti scelti da voi? e soprattutto, vi fareste pagare per questo? a voi la scelta!!.