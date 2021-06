Samsung sta per presentare ufficialmente il nuovo Galaxy M32. Il device apparterà alla fascia media e arriverà sarà presentato il prossimo 21 giugno in India. Molto probabilmente, dopo il lancio dedicato al mercato asiatico, il produttore coreano commercializzerà lo smartphone anche in Europa e quindi in Italia.

A poche ore dalla presentazione, la scheda tecnica completa del nuovo Galaxy M32 è stata svelata. Samsung ha scelto di utilizzare sullo smartphone un display sAMOLED da 6.4 pollici dotato di una risoluzione FullHD+.

Il pannello può vantare anche il refresh rate a 90Hz e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel. La parte frontale è coperta dal vetro di protezione Gorilla Glass 5 che garantisce ottima resistenza ai graffi.

Samsung si appresta a lanciare il nuovo Galaxy M32

— 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) June 19, 2021

Come si può leggere nel Tweet dell’utente @heyitsyogesh, Samsung ha scelto di equipaggiare un SoC Helio G85 affiancato da 6GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna. Il comparto fotografico posteriore sarà caratterizzato da quattro ottiche, ognuna con una funzione specifica.

L’ottica principale sarà da 64 megapixel e sarà affiancata da un sensore ultrawide da 8MP mentre a supporto ci saranno due sensori da 2MP. Considerando la dotazione fotografica del modello precedente, il Galaxy M31, può sembrare un passo indietro da parte di Samsung. Il device infatti vanta una configurazione a quattro ottiche ma da 64+8+5+5MP.

La batteria sarà da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W. Ci aspettiamo quindi un’autonomia importante anche con un utilizzo intenso. Il sistema operativo sarà basato su Android 11 mentre il prezzo di partenza si aggirerà sui 200 euro al cambio.