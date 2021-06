WhatsApp: il trucco ufficiale per spiare con un'app di terze parti gratis

Il decorso di WhatsApp durante questi primi mesi sta risultando leggermente più difficoltoso rispetto agli altri anni. Molti utenti infatti stanno decidendo di scappare via per sposare Telegram, applicazione di messaggistica rivale di sempre del famoso colosso appartenenti a Facebook.

Ci sono però tantissime cose da valutare, una delle quali la grande fama di WhatsApp. La nota applicazione è infatti cresciuta molto pian piano durante gli anni, ottenendo diversi risultati positivi e arrivando a 2 miliardi di utenti attivi. Questi numeri non possono di certo passare in osservati, nonostante le varie peripezie che si sono viste. Gli utenti hanno infatti sempre avuto paura delle truffe, proprio come oggi, ma anche di un altro fenomeno che era lo spionaggio. Si parla infatti al passato proprio perché tale pratica sembra non attecchire più dal momento che le varie applicazioni che la permettevano non possono più essere utilizzate. Qualcuno però avrebbe riferito di aver visto una nuova applicazione di terze parti in grado di spiare in un certo qual modo gli utenti WhatsApp.

WhatsApp: ecco la nuova applicazione di terze parti che permette di spiare i movimenti

Secondo quanto riportato esisterebbe una nuova applicazione per spiare le persone su WhatsApp ma solo per quanto riguarda i movimenti. Si tratta di Whats Tracker, piattaforma che lasciata attiva in background consentirà dunque tale pratica.

Sarà dunque possibile scegliere alcune persone da monitorare, conoscendo tutti gli orari della loro giornata su WhatsApp. Potrete sapere infatti quando entreranno con un orario preciso che vi verrà riportato dalla notifica, cosa analoga anche quando usciranno dall’applicazione. A fine giornata ci sarà anche un report.