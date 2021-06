sim-come-scoprire-il-numero-di-telefono-dopo-tanti-anni-di-inutilizzo

Avete una SIM nascosta nel cassetto da tanti e non vi ricordate quale sia il suo numero di telefono? Potrebbe essere un Top Numbers, ovvero far parte di quelle numerazioni speciali che oggi valgono una fortuna. In tal caso avreste fra le mani un vero e proprio tesoro. Ecco come scoprire in modo semplice e veloce il numero di telefono collegato a una SIM e riconoscere se può farvi guadagnare tanti soldi.

SIM: come scoprire il suo numero sia su Android che iOS

Se non hai più la confezione originale della vecchia SIM ritrovata chissà in quale cassetto di casa, ma vuoi conoscere il suo numero di telefono, visto che hai letto i nostri articoli sui Top Numbers, sei nel posto giusto.

Qualora tu avessi uno smartphone Android , dopo aver inserito la SIM nell’apposito alloggio, dovrai accendere il dispositivo. Una volta pronto, recandoti in “ Impostazioni “, seleziona “ Info dispositivo ” o “ Info Telefono “. Qui è presente una sezione denominata “ Stato scheda SIM “, fai tap su proprio su questa. Scorrendo la schermata verso il basso troverai la voce “ Numero di telefono ” o “ Il mio numero di telefono “.

, dopo aver inserito la nell’apposito alloggio, dovrai accendere il dispositivo. Una volta pronto, recandoti in “ “, seleziona “ ” o “ “. Qui è presente una sezione denominata “ “, fai tap su proprio su questa. Scorrendo la schermata verso il basso troverai la voce “ ” o “ “. Se invece il dispositivo in tuo possesso è un iPhone o un iPad, quindi con sistema iOS, per scoprire il numero di telefono della SIM dovrai comunque recarti in “Impostazioni“. Qui troverai la voce “Telefono” dove è presente “Il mio numero“.

Come riconoscere un Top Numbers

Come puoi capire se il numero, collegato a quella vecchia SIM, è un vero e proprio Top Numbers? Non è difficile, ma devi prestare attenzione alla sequenza delle cifre:

è facile memorizzarla , allora potrebbe valere diversi soldi;

, allora potrebbe valere diversi soldi; contiene numeri identici. Più ce ne sono, maggiore sarà il valore di vendita della SIM;

Più ce ne sono, maggiore sarà il valore di vendita della SIM; all’interno è presente una data famosa ;

; una serie di due o più numeri viene ripetuta.

Se hai ancora dei dubbi, puoi recarti sul sito eCommerce di eBay e digitare nella barra di ricerca: “Top Numbers”. In questo modo potrai farti un’idea di tutte le SIM in vendita e le relative numerazioni ad esse collegate insieme al prezzo.

Scoprirai che ci sono SIM che valgono tantissimi soldi! Cosa aspetti allora? Procedi mettendo in pratica tutti i consigli contenuti in questo articolo e, se sarai fortunato, potresti anche tu guadagnare una fortuna con quella SIM che pochi minuti fa sembrava solo plastica da buttare.