Stanno prendendo sempre più piede le SIM da collezione. Si tratta di quelle che hanno allacciato un numero di telefono particolare. Una serie di cifre così speciale che rende le SIM che la possiedono un vero e proprio investimento e fonte di guadagno. Ma tra tutte, qual è quella che vale più, tanto che per acquistarla bisogna sborsare tantissimi soldi? Scopriamolo insieme.

SIM: le Top Numbers hanno numeri d’oro

Per essere classificabili come Top Numbers, le SIM devono avere numeri d’oro. Ovviamente non letteralmente, è chiaro, ma la loro combinazione e sequenza le rende uniche e introvabili.

Esistono SIM Top Numbers che hanno cifre uguali, più ce ne sono e più aumenta il loro valore. Ci sono di quelle che vanno in sequenza. E così via. Tutte queste, fanno parte di un mondo particolare fatto di utenti alla costante ricerca di quella sempre più unica.

Molti di voi si staranno chiedendo qual è quella che vale più di tutte, la SIM che per quotazione batte qualsiasi altra Top Numbers. Scopriamola insieme.

Ecco quella che vale in assoluto più di tutte

Ad oggi non si è ancora scoperto qual è la SIM Top Numbers da collezione che vale più di tutte. Tuttavia quelle che vengono vendute a prezzi davvero incredibili hanno una caratteristica speciale.

Per essere preziose devono aver collegato un numero di cellulare facile da memorizzare. Ecco cosa rende una SIM incredibilmente unica: la semplicità. Sembrerebbe paradossale, ma è proprio così.

Su eBay, il colosso dell’eCommerce si possono trovare in vendita SIM Top Numbers di tutti i tipi, ma vi accorgerete che il prezzo più alto ce l’hanno quelle con una numerazione che si può facilmente ricordare.

Entrare in questo mondo è facile, ma non essendo regolamentato da nessun specialista, il rischio di essere truffati è alto. Occorre quindi non prendere fischi per fiaschi. In sostanza, prima di procedere con l’acquisto della SIM come potenziale investimento, perché vi sembra essere quella dalle uova d’oro, è bene conoscere e studiare questo mercato e le sue quotazioni.