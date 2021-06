La casa automobilistica Mercedes ha da poco annunciato l’arrivo di un restyling della sua Mercedes-AMG GT Coupé4. Tra le novità introdotte, troviamo alcune modifiche riguardanti sia l’esterno che l’interno della vettura e non mancano alcune chicche tecnologiche.

Mercedes annuncia il restyling della Mercedes-AMG GT Coupé4

Il restyling del SUV di Mercedes, come già accennato, porta alcune modifiche interne ed esterne. Dal punto di vista estetico e della dotazione, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 può vantare ora la disponibilità di diverse nuove colorazioni. Tra queste, ad esempio, troviamo le tinte Spectral Blue metallizzata, Spectral Blue magno opaca e Cashmere White Magno opaca.

Oltre a questo, si potrà inoltre scegliere il pacchetto Night AMG II che dona un aspetto più sportivo (grazie anche alla presenza di alcuni dettagli cromatici neri sulle griglie frontali) e saranno presenti anche le sospensioni AMG Rude Control.

Le novità e le piccole modifiche riguardano come già accennato anche l’abitacolo del veicolo. All’interno, infatti, troviamo il nuovo volante Performance AMG. Quest’ultimo, oltre che per il design e le rifiniture, si distingue per la presenza di diversi sensori di rilevazione delle mani, in modo da intervenire in caso di problemi o necessità (si avvierà ad esempio la frenata di emergenza se il conducente dovesse risultare inattivo).

Dal punto di vista delle prestazioni, infine, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 verrà distribuita in Italia in due versioni con tecnologia Mild Hybrid. Nello specifico, la prima versione prevede un motore Turbo da 6 cilindri con una potenza di 435 CV, mentre la seconda versione prevede un motore Turbo a 6 cilindri ma con una potenza leggermente inferiore pari a 367 CV.

Vi ricordiamo che il nuovo restyling del SUV di Mercedes sarà distribuito sul mercato italiano a partire da agosto, ma al momento non sono stati ancora comunicati i prezzi.