Le offerte rese disponibili da Bennet sono assolutamente tra le migliori del periodo, e promettono un risparmio quasi senza precedenti sul territorio nazionale, senza vincoli particolari o limitazioni regionali (come visto ad esempio in precedenza).

Spendere poco è possibile, ma sarete sempre costretti a recarvi personalmente in negozio per accedere agli sconti, in quanto in caso contrario non troverete la stessa promozione o i singoli prezzi di vendita. In parallelo, lo rammentiamo, il Tasso Zero potrà essere richiesto solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: il nuovo volantino ha per voi tantissime offerte

I prezzi sono sempre più bassi da Bennet, e finalmente è possibile pensare di acquistare anche gli smartphone di ultima generazione, legati più che altro al brand Apple. In questo caso segnaliamo infatti la presenza di un paio di occasioni da non perdere assolutamente di vista, rappresentate giustamente da iPhone 12 e iPhone 11.

Il top di gamma del 2021 è attualmente in vendita a 799 euro, un prezzo che per molti è ancora elevato, ma perfettamente in linea con le aspettative del periodo. In caso contrario si può puntare direttamente verso il più economico iPhone 11, più datato e meno prestante, raggiungibile con un esborso finale di 599 euro. Le alternative sono tutte legate al mondo Android, e sono perfettamente rappresentate da Xiaomi Redmi Note 9 o anche Xiaomi Redmi 9AT, con prezzi che raggiungono un massimo di 159 euro.

Per conoscere le offerte del volantino Bennet, aprite quanto prima le pagine sottostanti.