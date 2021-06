Navigare in internet gratis con il proprio smartphone o dispositivo mobile è possibile! Ecco quali siti vi riveleranno gli HotSpot WiFI gratuiti più vicini a voi. Una soluzione incredibilmente vantaggiosa per avere una connessione disponibile in ogni parte del mondo senza consumare i Giga del piano tariffario. Il WiFi gratis non è un sogno, ma una realtà alla portata di tutti.

WOW FI di Fastweb: il WiFi gratis a portata di click

Partiamo subito col descrivervi un servizio messo a disposizione da Fastweb per tutti i suoi clienti. Si chiama WOW FI Fastweb e permette di navigare in WiFi, gratis, anche fuori casa.

Disponibile per tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta Fastweb Mobile e Casa. Sulla pagina ufficiale di WOW Fi è presente una mappa dalla quale sarà possibile individuare l’HotSpot dell’operatore più vicino alla propria posizione.

Inoltre è possibile accedere al servizio WiFi gratis grazie anche all’app MyFastweb disponibile sia su Play Store di Google che su App Store di Apple.

WiFi Italia: il tuo Comune ti connette gratis

Un altro sito internet che può essere utile per verificare punti di accesso per navigare in internet completamente gratis è proprio WiFi Italia. Alla pagina ufficiale del sito, nella sezione “Il Network“, è presente una mappa dove sono indicati tutti i Comuni che hanno aderito al progetto.

Il passaggio successivo è quello di scaricare l’app wifi.italia.it disponibile sia su Play Store di Google che su App Store di Apple. Una volta registrato il proprio account sarà l’app stessa a collegarvi automaticamente agli HotSpot WiFi gratis attivi.

Un servizio fantastico che regala la connessione a tutti

Il WiFi gratuito è un servizio davvero fantastico che regala connessione internet a tutti. Ovviamente, trattandosi di reti pubbliche, il nostro consiglio è quello di installare un’app VPN, così da proteggere la vostra identità durante la navigazione.

Ce ne sono davvero tante, molte addirittura gratuite, ma con delle limitazioni. NordVPN è tra le migliori e garantisce sicurezza e anonimato, sempre. L’importante è ricordarsi di tenerla attiva sul dispositivo.