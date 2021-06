Per molti è già iniziato da diverso tempo il conto alla rovescia. Si avvicina infatti il giorno attento atteso per La Casa di Carta 5. Tutti i fan non vedono l’ora che arrivi, ma l’estate promette una sorpresa. Vediamo insieme tutte le novità che La Casa di Carta ha in serbo per i fan del piccolo schermo e cosa Netflix si è inventato insieme a Fever.

Tutto pronto per la Casa di Carta 5

È ormai tutto pronto per l’uscita dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Ci eravamo lasciato dopo 100 giorni di assedio nella Banca di Spagna. I membri della Banda stanno ancora piangendo la morte di Nairobi.

Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il Professore è stato placcato da Sierra e per la prima volta nella storia de La Casa di Carta non ha un piano. Secondo quanto spoilerato in questi giorni, con i nuovi episodi, entrerà in scena un nuovo nemico ancora più potente: l’esercito spagnolo.

Prepariamoci quindi a una guerra senza esclusione di colpi. L’azione raggiungerà livelli estremi e tutti saranno messi sotto pressione. Ma quando usciranno i nuovi episodi de La Casa di Carta?

Data di uscita della nuova stagione

Come già anticipato i giorni scorsi, La Casa di Carta 5, per volontà dei suoi creatori, sarà suddivisa in due parti:

la prima parte sarà resa disponibile da Netflix il 3 settembre 2021 ;

parte sarà resa disponibile da Netflix il ; la seconda invece il 3 dicembre 2021.

Un evento anticiperà i nuovi episodi

Tuttavia, molto probabilmente, un evento speciale anticiperà l’uscita dei nuovi episodi della quinta e ultima stagione. Si chiama La Casa di Carta: The Experience. Vediamo di cosa si tratta.

La Casa di Carta: The Experience è un evento immersivo realizzato e organizzato da Netflix in collaborazione con Fever. I protagonisti sarete proprio voi, immersi in un gioco in prima persona dove vestirete i panni dei membri della banda.

Saranno i partecipanti all’evento a dover realizzare una rapina e a trovarsi al centro dell’azione. Adrenalina assicurata quindi e anche interazione con i personaggi del cast. Sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile.

Il costo dei biglietti parte da 32 euro. La Casa di Carta: The Experience si terrà questa estate in diverse città in tutto il mondo. In Italia è stato programmato a Milano e a Roma. I biglietti per ora non sono acquistabili, ma prenotabili alla pagina ufficiale dell’evento cliccando su una delle città indicate. L’evento durerà un’ora circa. Seguirà un aperitivo a tema e la possibilità di acquistare gadget della Serie TV.