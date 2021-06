Il prossimo 16 giugno sarà il giorno dedicato al lancio della famiglia Honor 50. Il nuovo flagship dell’azienda sarà presentato in Cina in due varianti, il modello base e la versione Pro. In attesa della presentazione ufficiale, le informazioni sui due dispositivi si susseguono incessanti.

In queste ore sono trapelati maggiori dettagli su Honor 50 Pro. Grazie ad un Tweet di Ishan Agarwal, possiamo scoprire qualche informazioni in più su questo modello. In particolare, il leaker ha svelato il design che possiamo ritenere definivo.

Come già anticipato da indiscrezioni precedenti, le fotocamere posteriori avranno una forma molto particolare. Tuttavia anche sul frontale ci saranno novità, con una doppia fotocamera anteriore inserita all’interno di un notch ovale.

Honor 50 Pro si mostra nel primo render completo

HONOR 50 Pro High-Resolution Renders!



Expected to launch with Qualcomm Snapdragon 778G Processor. #HONOR50 #HONOR50Pro #HONOR50Series pic.twitter.com/zPuFwmWROJ — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 10, 2021

Tuttavia, tra le novità emerse spicca il display che sarà curvo sui bordi laterali per migliorare la presa sul dispositivo e renderlo anche più bello da vedere. Inoltre, le colorazioni disponibili al lancio saranno: Bright Black, Summer Amber, First Snow Crystal e Jade Blue.

Nonostante Honor 50 Pro sia al centro dell’attenzione dei leaker, molte informazioni sono ancora avvolte dal mistero. Il device potrebbe essere caratterizzato da un display OLED da 6.72 pollici con risoluzione pari a 2676 x 1236 pixel e refresh rate a 120Hz.

Al momento sembra certo che sia Honor 50 che la variante Pro saranno spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Il comparto fotografico della versione Pro sarà caratterizzato da un sensore principale che si pensa possa essere da 108 megapixel posto nel cerchio in alto. Nell’area in basso invece troveranno spazio i tre sensori ausiliari in basso e il flash LED.