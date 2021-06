Il 2020 è stato un anno molto particolare per tutto il pianeta ma certamente la pandemia ha contribuito alla crescita dei servizi di streaming. Tra questi rientra certamente YouTube, la piattaforma video per eccellenza.

Secondo i nuovi rilevamenti effettuati da 9to5Google, sembra che le installazioni dell’app realizzata appositamente per il sistema operativo Android TV siano cresciute notevolmente. Il numero totale ha superato il totale di 100 milioni di download dal momento del lancio, ormai nel lontano 2014.

Tuttavia, bisogna considerare che nello stesso periodo dello scorso anno, l’app contava circa 50 milioni di installazioni. Questo significa che durante la pandemia YouTube ha di fatto raddoppiato il proprio bacino di utenza.

La pandemia ha aiutato la diffusione di YouTube

Inoltre, un altro fattore da tenere in considerazione è che YouTube è una delle applicazioni già preinstallata sui device dotati di Android TV. Essendo preinstallata, non rientra nel conteggio dei 100 milioni di download.

Si tratta di un ulteriore fattore che permette di evidenziare come la piattaforma sia ulteriormente cresciuta nel tempo. Infatti, Google ha recentemente dichiarato di contare oltre 80 milioni di utenti che utilizzano Android TV attivamente.

Ecco quindi che la diffusione di YouTube e di Android TV è di gran lunga superiore alle cifre precedentemente indicate. I dati non sorprendono considerando che, durante la pandemia si è passato molto tempo a casa. Gli utenti hanno scelto di effettuare un upgrade dei propri device come le Smart TV per poter sfruttare tutte le funzionalità avanzate.

Nei soli Stati Uniti, la crescita dei device che utilizzano Android TV come sistema operativo è stata pari all’80%. Un risultato eccezionale che ha permesso a molti più utenti di effettuare un salto tecnologico non indifferente.