WhatsApp, nonostante le polemiche sulla privacy, continua a crescere introducendo utilità interessanti quasi a ogni aggiornamento. Tra l’altro, solo pochi giorni fa, Mark Zuckerberg in persona ha promesso l’arrivo di una nuova funzionalità eccezionale. Sarà introdotta proprio su WhatsApp. Vi anticipiamo solo che tutti la vogliono ed è attesa da tanto tempo. Ecco di cosa si tratta.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della conversazione chat su WhatsApp tra Zuckerberg e WABetaInfo. In questa occasione, dopo i vari convenevoli, il patron di Facebook ha rivelato alcune nuove funzionalità che a breve saranno introdotte nell’app.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021