Le indiscrezioni riguardanti la nuova famiglia di flagship realizzati da Samsung si susseguono incessantemente. Il produttore coreano infatti presenterà, molto probabilmente ad agosto, i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

La nuova generazione di smartphone pieghevoli rappresenterà un ulteriore passo in avanti nel settore da parte di Samsung. Infatti, nelle scorse ore è trapelata una notizia riguardante la tecnologia che il brand sta sviluppando appositamente per il Galaxy Z Fold 3. Si tratta della fotocamera integrata sotto il display che sta dando risultati più che positivi secondo gli addetti ai lavori.

Tuttavia, questa non è l’unica novità che riguarda i due foldable. Infatti, un nuovo report indica che i prezzi di entrambi i device saranno più bassi rispetto alla generazione precedente. Le prime stime indicano che Samsung potrebbe tagliere i prezzi di circa il 20%, con ovvi benefici per gli utenti interessati all’acquisto.

Samsung abbasserà il prezzo di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3

Ricordiamo che il Galaxy Z Flip è arrivato sul mercato nel 2020 al prezzo di lancio di 1380 dollari. Per acquistare il Galaxy Z Fold 2, invece, erano necessari 1999 dollari. Se Samsung dovesse applicare un taglio netto del 20%, il prezzo nel primo caso calerebbe di 276 dollari e nel secondo di 399 dollari.

Si tratta di un calo di prezzo molto ampio che renderebbe più appetibile sul mercato i due device. Infatti, al momento si tratta di smartphone di fascia altissima che possono vantare una tecnologia unica nel loro genere.

Tuttavia, Samsung che si attesta leader di settore e l’avanzare della tecnologia che permette di abbattere i costi. Questo significa che realizzare fisicamente un device del genere costa di meno, quindi il produttore può abbassare il prezzo di vendita.

Inoltre, un prezzo di partenza di 1600 dollari non sarebbe troppo distante dal prezzo attuale di uno smartphone premium. In ogni caso, Samsung spera di riuscire a vendere molti più foldable che in passato e certamente Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 potrebbero riuscire nell’impresa.