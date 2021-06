La seconda metà del 2021 sarà molto importante per Samsung. Il produttore coreano presenterà i nuovi smartphone pieghevoli e, in particolare, i riflettori saranno puntati su Galaxy Z Fold 3.

La nuova generazione del foldable a libro dovrebbe portare con se diverse novità. Samsung sta lavorando a nuovi display, nuovi rivestimenti e soprattutto ad una tecnologia rivoluzionaria. Si tratta della fotocamera frontale integrata sotto il display, così da eliminare la necessità di avere un notch sullo schermo.

Secondo quanto scoperto dal noto leaker Ice Universe, Samsung sta continuando le ricerche per ottenere prestazioni superiori rispetto agli altri competitor. Nel Tweet del leaker si legge che il produttore ha scelto una strada diversa rispetto agli altri brand che possono vantare una tecnologia simile.

Fold3's UPC transmittance is as high as 40%+, which is much higher than any other brand UPC solutions you have ever seen.