Aumenti Vodafone: le rimodulazioni stavolta stendono i clienti dell'operatore

Gli aumenti Vodafone sono un tema piuttosto attuale negli ultimi mesi. Giorno dopo giorno scopriamo una nuova rimodulazione pronta a cambiarci la giornata. Insomma, in poche parole è in arrivo anche la terza ondata degli aumenti.

Vodafone ha comunicato nella sezione Vodafone Informa le ultime novità relative alle modifiche unilaterali del contratto. Va precisato che la terza ondata di rincari è inclusa nella nota relativa alle modiche del 23 giugno come nuovo aggiornamento in questi giorni.

Aumenti Vodafone: la sconvolgente notizia

È passata meno di una settimana dal primo annuncio fatto in vista delle rimodulazioni proposte dall’operatore Vodafone. Dunque, se ancora non avete ricevuto alcuna comunicazione, molto probabilmente non siete coinvolti. Difatti solo chi sta ricevendo, dallo scorso 1 giugno, un messaggio relativo alle rimodulazioni Vodafone, al primo rinnovo utile dopo il 2 luglio, vedrà la sua offerta personale aumentare di ben 1,99 euro. Chi è impattato dai rincari, avrà la possibilità di ottenere giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi. Sarà solamente necessario attivare il bundle free per la connessione, ma solo chiamando il 42100 entro il giorno 30 giugno.