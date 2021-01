In casa Vodafone arriva l’ennesima rimodulazione. Sappiamo bene che l’operatore rosso non è nuovo a questo tipo di pratiche commerciali, e dopo anni di battaglie da parte degli enti garanti per le comunicazioni, ora i clienti vengono informati a tempo debito e possono decidere se accettare o meno le nuove condizioni contrattuali.

Nel caso specifico, Vodafone applicherà una rimodulazione di 1,99 euro in più al mese su un’offerta che si presentava molto vantaggiosa: la Vodafone Special 50 GB. Il passaggio al nuovo standard di prezzo potrebbe scontentare chi, trasferendosi a Vodafone attratto dal prezzo concorrenziale, ora si ritroverà a pagare un costo meno conveniente.

Vodafone, arriva la rimodulazione per i clienti che hanno attiva la Vodafone Special 50 GB

L’operatore, come da disposizioni di legge, sta avvisando i clienti coinvolti dalla rimodulazione tramite un apposito SMS, che annuncia il rincaro “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”.

Sappiamo che per le telco questo periodo risulta particolarmente delicato per via degli ingenti investimenti sul 5G – ricordiamo che all’asta per le frequenze Tim e Vodafone si sono aggiudicate la fetta più grande, investendo 2,4 miliardi ciascuna. Ora le risorse spese vanno necessariamente recuperate, sia rimodulando vecchie offerte sia offrendo i bundle 5G a prezzi corposi.

La rimodulazione della Vodafone Special 50 GB sarà attiva dal primo rinnovo a partire dal 21 febbraio 2021, con un costo che diverrà di 8,99 euro o 9,99 euro in base a quale risultava essere il prezzo d’acquisto iniziale.

Per i clienti che decideranno di restare in Vodafone e accettare la rimodulazione, vi è la possibilità di richiedere per i primi 12 mesi 50 GB gratis entro il 21 febbraio, chiamando il numero dedicato 42590.

Chi invece non intende preservare l’offerta, potrà procedere alla disdetta del contratto Vodafone in maniera totalmente gratuita. Come fare? Basterà inviare una PEC o raccomandata A/R, recarsi in negozio o attivare in alternativa l’offerta Special Giga che offre a 0,99 euro in più al mese minuti illimitati e 70 GB di traffico internet (sempre da richiedere al numero 42590 entro il 21 febbraio).