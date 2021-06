La Casa di Carta: SPOILER inediti, cosa ci aspetta tra pochi mesi?

Dopo tanti dubbi, la nostra curiosità verrà appagata dagli SPOILER che vi offriremo nel prossimo paragrafo. Ebbene, l’ultima stagione de La Casa di Carta sarà una vera e propria ondata di emozioni: ci farà piangere, ridere e innamorare, dunque preparate i fazzoletti perché sarà massacrante (in tutti i sensi)!

Partiamo dalle parole di Alex Pina, emerse mesi fa: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”.

La Casa di Carta: le ultime notizie sulla trama

Ebbene, sono finalmente sbarcate le prime immagini dell’ultima stagione de La Casa di Carta direttamente dal set. Al centro di tutto, il caos: Sierra ha scoperto il nascondiglio de il Professore, mentre Lisbona è al sicuro all’interno della banca. La guerra ha inizio e la banda cerca di sopravvivere in tutti i modi possibili con l’aiuto di armi, e accompagnati da angoscia e paura si perdersi. Lisbona si salva, ma non prima di aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano B. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, arriva il nemico più spietato: l’esercito. La fine è sempre più vicina.