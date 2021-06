La Casa di Carta: Alex Pina svela delle verità nascoste sulla serie tv

Ogni giorno si aggiungono alla lista delle serie televisive Netflix, dei nuovi titoli tutti da scoprire. Per il mese di Giugno per esempio vediamo innanzitutto Mortal Kombat, Arthur Christmas, Just Cause, Il viaggio delle ragazze, Believe me – The Abduction of Lisa McVey, Murder at 1600 (1 giugno). Ieri è invece approdato Carnaval. A seguire, oggi (Giovedì 3 giugno) è sbarcata Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, mentre domani Xtremo.

Per quando riguarda Mercoledì 9 giugno, non mancherà Awake, mentre Venerdì 11 giugno sarà la volta di Skater Girl, e Il drago dei desideri. Domenica 13 giugno raggiungeranno la piattaforma: Sembrava perfetto…e invece, The Lego Movie 2 e

The Mule.

A seguire:

Martedì 1 giugno

Startup

Giovedì 3 giugno

Summertime – Stagione 2

Dancing Queens

Venerdì 4 giugno

Sweet Tooth

Martedì 8 giugno

Lupin 2

Venerdì 11 giugno

Le imperatrici della notte

Giovedì 17 giugno

Katla

Venerdì 18 giugno

Elite 4

So not worth it

Giovedì 24 giugno

Il regista nudo 2

La Casa di Carta: la verità sull’ultima stagione

Di certo le novità non mancano. Tra due giorni, per esempio, finalmente la piattaforma Netflix vedrà l’arrivo della serie tv de La Casa di Carta. Questa approderà tra pochissimo su tutti i piccoli schermi, ma cosa accadrà? Ce lo racconta Alex Pina.

“Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”. Egli ha poi concluso svelando la sorte di La Casa di Carta: nella serie ci sarà una vera e propria guerra.