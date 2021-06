Il nuovo volantino Esselunga spiazza letteralmente tutte le principali rivali del settore della rivendita di elettronica, torna l’offerta tech con alcuni prezzi decisamente più bassi di quanto effettivamente atteso, o già visto in passato, sebbene presentino limitazioni importanti.

Come tutte le campagne promozionali di questo tipo, anche in questi giorni gli acquisti saranno effettuabili solamente nei punti vendita di proprietà, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o altri rivenditori. Inoltre, lo ricordiamo, le scorte sono purtroppo estremamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima dell’effettiva scadenza del volantino Esselunga.

Esselunga: quest’offerta è davvero speciale

L’offerta dell’azienda focalizza interamente la propria attenzione sulla Xiaomi Mi Band 5, la smartband più richiesta al mondo, sopratutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che la contraddistingue. Non è l’ultimo modello, data la presenza della Mi Band 6, ma resta ugualmente incredibilmente interessante, in quanto basteranno solamente 24,90 euro per il suo acquisto definitivo (fino al 9 giugno).

Le specifiche tecniche che la contraddistinguono da tutte le altre passano per un display AMOLED da 1,1 pollici, è a colori e touchscreen, l’ottima resistenza all’acqua fino ad una pressione massima di 5 atmosfere, il sensore del battito cardiaco, la possibilità di accedere alle misurazioni dei passi, delle distanze percorse e delle calorie bruciate, senza dimenticarsi la batteria da 14 giorni di durata e le 11 modalità di allenamento predefinite.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel medesimo punto vendita.