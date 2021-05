Le offerte disponibili da Euronics sono quasi da considerarsi folli, dati i prezzi estremamente bassi e le enormi possibilità di risparmiare in ogni categoria merceologica effettivamente coinvolta.

A differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo presso altri rivenditori di elettronica, in questo caso gli acquisti sono effettuabili solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non sarà possibile accedervi direttamente tramite il sito ufficiale o altrove sul territorio.

La piacevole sorpresa è rappresentata dalla presenza del Tasso Zero, impreziosito però dalla possibilità di iniziare a versare le rate a partire dall’Autunno 2021, non subito. La richiesta del finanziamento potrà essere presentata solamente al superamento dei 199 euro di spesa.

Euronics: ecco quali sono i prezzi più bassi

Le occasioni a disposizione degli utenti toccano più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, se non per un singolo accenno ai top di gamma, rappresentato dall’ottimo iPhone 12 Pro, nella variante da 128GB di memoria interna, effettivamente acquistabile a 1109 euro.

Per il resto sono tutti dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, individuabili in Motorola E6i, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Realme 8 5G, Motorola Moto G10, Oppo A94, Oppo A74, Oppo A54, Oppo A15, Samsung Galaxy A02s, Galaxy A21s o anche Galaxy A51.

Le occasioni, come avete potuto voi stessi notare, sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro. Per questo motivo dovete assolutamente approfondire la conoscenza della campagna, aprendo le pagine che abbiamo inserito appositamente per voi nell’articolo.