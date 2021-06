Uno Speciale Multimediale da sballo è stato attivato da Coop e Ipercoop in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto per tutti gli utenti, senza distinzioni o limitazioni regionali particolari. Non sarà invece possibile accedervi tramite il sito ufficiale.

La campagna promozionale è attiva fino al 2 giugno 2021, tutti possono richiedere il Tasso Zero, quindi il pagamento rateizzato con versamento diretto tramite il conto corrente bancario, a patto che la spesa iniziale superi i 199 euro. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto completamente no brand, quindi con aggiornamenti (per il mobile) che verranno rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Se volete avere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, allora dovete correre ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram speciale.

Coop e Ipercoop: tantissimi sconti vi attendono

Tantissimi sconti vi attendono da Coop e Ipercoop, il prodotto più interessante è chiaramente il Motorola Razr, il ripiegabile che riprende lo smartphone iconico, finalmente in vendita ad un prezzo al di sotto dei 1000 euro.

Consapevoli che il suddetto sia ancora irraggiungibile per la maggior parte di noi, la scelta per risparmiare maggiormente può ricadere su un buonissimo Apple iPhone SE 2020, disponibile all’acquisto a 439 euro, come anche su Xiaomi Mi 11 lite, al prezzo di 299 euro (ma solo con tessera SocioCoop) o Oppo A94, il cui prezzo si aggira attorno ai 349 euro.

Questi sono gli sconti più importanti del volantino Coop e Ipercoop, ma non sono gli unici. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, allora dovete ricorrere all’apertura delle pagine indicate nell’articolo.