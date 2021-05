Il prossimo 2 giugno, Huawei terrà una conferenza dedicata al lancio di HarmonyOS. Tuttavia, il sistema operativo proprietario non sarà l’unico protagonista del keynote. Il produttore cinese lancerà anche nuovi device tra cui i MatePad 2 Pro.

Il dispositivo è stato annunciato con una immagine teaser nei giorni scorsi ma in queste ore sono trapelate le prime immagini reali. Le foto mostrano interamente il MatePad 2 Pro insieme alla tastiera e alla M Pen.

Come si può vedere nella foto in apertura di articolo, Huawei ha scelto un design molto ricercato per il proprio tablet di fascia alta. Le cornici sono estremamente ridotte, lasciando molto spazio all’ampio display.

Huawei anticipa il nuovo MatePad 2 Pro

Stando alle indiscrezioni trapelate insieme alla foto, il MatePad Pro 2 arriverà in due varianti. La prima sarà compatibile con le reti 5G mentre la seconda sarà esclusivamente Wi-Fi. I due modelli inoltre saranno spinti da SoC differenti anche se basati sulla stessa architettura. Huawei utilizzerà i SoC HiSilicon Kirin 9000 e HiSilicon Kirin 9000E, con il primo che sarà utilizzato sulla versione Wi-Fi mentre il secondo per la variante con connettività 5G.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche del MatePad Pro 2, possiamo aspettarci che possa debuttare con una diagonale del display da 12.2 o 12.6 pollici. Si tratta di un incremento sostanziale rispetto ai 10.8 pollici della precedente generazione. Il pannello utilizzato dal produttore molto probabilmente sarà OLED.

Infine, l’unica certezza che abbiamo al momento è che MatePad Pro 2 arriverà con HarmonyOS. Il tablet sarà affiancato da Huawei Watch 3 come primi device ad utilizzare il nuovo sistema operativo di Huawei. Tuttavia, il produttore sembra intenzionato ad aggiornare tanti device di generazioni precedenti nel corso delle prossime settimane.