Il prossimo 2 giugno, Huawei terrà una conferenza molto speciale. L’evento sarà principalmente dedicato al lancio ufficiale e definitivo di HarmonyOS ma non solo. Infatti, il nuovo sistema operativo sarà accompagnato dal lancio di nuovi dispositivi che saranno i primi a poter utilizzare il nuovo sistema operativo.

Il produttore cinese ha confermato il lancio di Watch 3, un device che si preannuncia come uno smartwatch di fascia altissima. Tuttavia, in queste ore, è arrivata una nuova conferma su uno dei dispositivi che sarà presente alla conferenza.

Huawei presenterà ufficialmente anche il nuovo MatePad Pro. Il produttore ha pubblicato una immagine teaser sul proprio account Weibo per ufficializzare il tutto. Come per Watch 3, anche il tablet arriverà con HarmonyOS preinstallato.

Huawei presenterà il nuovo MatePad Pro con M Pen

Si tratta di un cambiamento sostanziale per Huawei in quanto, il nuovo sistema operativo rinnoverà l’esperienza di utilizzo. Inoltre, secondo quanto indicato dal brand, arriverà anche un accessorio molto importante per un tablet. Durante la conferenza farà il proprio debutto anche la M Pen.

Al momento le caratteristiche di MatePad Pro sono ancora avvolte da mistero. Possiamo basarci sulle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi per scoprire qualcosa in più. I leaker hanno svelato che il nuovo MatePad Pro è caratterizzato dal nome in codice Wanger e arriverà in due versioni.

La prima avrà il display da 12.2 pollici mentre la seconda da 12.6 pollici. Il SoC che spingerà il tablet sarà il Kirin 9000 accompagnato da 8GB di memoria RAM. La batteria potrebbe essere da circa 9000mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i segreti di MatePad Pro.