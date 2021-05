Se non sei ancora soddisfatto della quantitá di voci che circolano sulle nuove schede video della serie 3000 di Nvidia, tieniti pronto perché sta per arrivarne un’altra: é stata avvistata una GPU RTX 3070 Ti sotto forma di foto ufficiale di MSI. Le foto, che sono state portate alla luce da VideoCardz, mostrano due modelli MSI 3070 Ti, e sulle scatole dei prodotti si può chiaramente vedere che sono presenti 8GB di VRAM GDDR6X.

Da un po’ di tempo si vociferava di una configurazione di memoria di 8 GB, anche se non eravamo sicuri che Nvidia avrebbe optato per una VRAM GDDR6X più veloce o una semplice GDDR6. Supponendo che questo materiale sia autentico, questa è una buona notizia.

RTX 3070 Ti e 3080 Ti potrebbe essere presentate al Computex 2021

I due modelli nella foto provenienti da MSI sono RTX 3070 Ti Suprim X e Ventus 3X e dovrebbero utilizzare la GPU GA104-400 con 6.144 core CUDA. Rispetto all’RTX 3070, che ha 5.888 core CUDA, la variante Ti avrà anche una memoria più veloce (ma la stessa quantità), poiché l’RTX 3070 utilizza la GDDR6 VRAM.

Per quanto riguarda le velocità di clock, il Ventus 3X raggiungerà i 1800 MHz, il che significa che è 45 MHz più veloce dell’RTX 3070 Ventus 3X. Non ci sono ancora informazioni sui clock del nuovo Suprim X. Apparentemente le schede RTX 3070 Ti di MSI avranno lo stesso design dei modelli RTX 3070 esistenti, proprio come nel caso dell’RTX 3080 Ti e della 3080. Non è una sorpresa perché si tratta essenzialmente di versioni un po’ più veloci delle schede di base.

In ogni caso, non dovremo aspettare molto per il lancio delle nuove RTX 3070 Ti e 3080 Ti poiché dovrebbero essere svelate tra pochi giorni al Computex il 31 maggio.