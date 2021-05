Iliad, il quarto operatore di rete mobile italiano, sta ricercando nuovo personale da impiegare in un nuovo Iliad Store, che in questo caso aprirà nei prossimi mesi nella città di Modena, andando così ad aumentare il numero delle città dove sono presenti i negozi principali della rete di vendita fisica.

Questi nuovi annunci arrivano a distanza di poche settimana dalla pubblicazione delle offerte lavorative per l’apertura dei due nuovi Iliad Store che apriranno nei pressi di Bari e Cagliari. Scopriamo insieme i dettagli.

Iliad sta per aprire un nuovo Store a Modena, ecco i dettagli

Come accaduto anche nei mesi precedenti all’apertura di altri Iliad Store, come per l’ultimo attivato a Rozzano, l’operatore ha pubblicato nelle ultime ore dei nuovi annunci lavorativi, rispettivamente come Store Manager e come Store Assistant, all’interno del portale dedicato che Iliad utilizza per la ricerca di figure professionali. Entrambe le figure lavorative vengono quindi ricercate per il nuovo Iliad Store di Modena. All’interno di questi annunci lavorativi viene già specificata chiaramente la location del nuovo punto vendita di Iliad, dove saranno inserite le rispettive risorse.

In particolare, il nuovo Iliad Store si troverà all’interno del Centro Commerciale Grandemilia di Modena, ubicato in Via Emilia Ovest 1480. Si segnala che, attualmente, all’interno della galleria dello stesso centro commerciale modenese, l’operatore è già presente con un Iliad Corner dove si trovano le relative SIMBOX, ma anche con un Iliad Express presso laFeltrinelli Village.

Una volta aperto questo sarà il primo Iliad Store per la città di Modena, dove finora erano presenti solo Corner, Point ed Express, mentre si tratterà anche del secondo per la regione Emilia Romagna, dopo quello aperto a Bologna lo scorso anno. Non si conoscono al momento le tempistiche per l’apertura di questo nuovo Store nella città di Modena ma, come successo in altri casi, dovrebbe comunque avvenire nel giro di qualche mese, salvo eventuali cambiamenti.