La Casa di Carta 5 si fa sempre più vicina; lo show targato Netflix è ormai entrato nelle fasi finali di lavorazione. A dare il via alla all’ultima parte dei lavori l’annuncio ufficiale della fine delle riprese come comunicato dalla stessa Netflix attraverso i canali social; “Abbiamo iniziato con una rapina e finiamo come una famiglia“, ecco il messaggio del post che poi continua “Grazie a tutti i fan per essere stati parte della Resistencia! Non vediamo l’ora di farvi vedere come questa storia finirà“.

Manca dunque davvero poco per l’uscita della stagione 5 de La Casa di Carta, prevista per ottobre, o al massimo novembre, di quest’anno; ma cosa possiamo aspettarci in questa ultima stagione? Cosa succederà ai membri della banda?

La Casa di Carta 5: Cosa succederà alla banda?

Riprendiamo da dove si era interrotta la storia con il finale della quarta stagione della serie Netflix; mentre il gruppo prepara la fuga dalla banca il Professore si trova faccia a faccia con l’ispettore Sierra. Ad oggi quindi, salvo colpi di scena, il Professore dovrà prima vedersela con la poliziotta e solo dopo raggiungere i propri compagni per la fuga, ammesso ovviamente che ci riesca.

Proprio l’ispettore Sierra è poi al centro di una teoria che la vorrebbe pronta a passare dall’altro lato della barricata; secondo alcuni infatti la Sierra potrebbe avere un legame con il personaggio di Berlino. Per ora sono solo speculazioni, ma ben presto si potrà finalmente scoprire; l’attesa ormai è quasi giunta alla fine e il finale de La Casa di Carta è ormai in rampa di lancio.