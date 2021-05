Netflix: affrettatevi, avete ancora tempo per vedere le serie e i film di Maggio

Il mese di Maggio, come ogni anno, sembra correre incessantemente senza mai fermarsi. E così, dopo 22 giorni, l’estate si fa sempre più vicina. Ancor prima che Giugno volti le spalle alla stagione primaverile, vi consigliamo di rimanere sintonizzati su Netflix per vedere tutte le novità del mese e non rimanere indietro in previsione degli arrivi estivi.

Netflix: tutte le novità del mese

22 Maggio Sabato

Un weekend da bamboccioni 2

Dc’s Legends of Tomorrow (Stagione 4)

Transformers: War For Cybertron Trilogy

23 Maggio Domenica

40 giorni & 40 notti

Space Force (originale Netflix)

Japan Sinks: 2020

24 Maggio Lunedì

Hudson Hawk

Snowpiercer (originale Netflix, 2 episodi a settimana)

Gantz

25 Maggio Martedì

Il mago del furto

Dynasty (Stagione 3)

InuYasha

26 Maggio Mercoledì

La Partita

The Tatami Galaxy

27 Maggio Giovedì

L’amore criminale

Dead to me (Stagione 2)

Akame ga Kill!

28 Maggio Venerdì

Radiofeccia

The Eddy (originale Netflix)

BNA

29 Maggio Sabato

Freaks

Valeria (originale Netflix)

Vampire Knight

30 Maggio Domenica

Una di noi

Hollywood (miniserie, originale Netflix)

Glitter Force Doki Doki

31 Maggio Lunedì

Afonso Padilha: Alma de Pobre

Summertime (originale Netflix)

Angel Beats!

Tra le tante novità arriverà (il 23 Maggio 2021) anche la terza stagione di Master of None. Trattasi di una serie premiata agli Emmy MASTER OF NONE e narrante il rapporto tra Denise (la premio Emmy Lena Waithe) e la sua partner Alicia (la premio BAFTA Naomi Ackie). In parole semplici, una storia d’amore moderna che analizza gli alti e i bassi del matrimonio parlando dei problemi di fertilità e della crescita personale individuale e di coppia.

Per quanto riguarda i film invece, vediamo l’arrivo di Ghost Lab (il 26 maggio 2021). In questo caso il centro della storia è un esperimento di ricerca sull’aldilà finito in malo modo, il quale ha causato la visibilità dei fantasmi agli occhi degli umani.