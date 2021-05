Una nuova versione di WhatsApp sta circolando nelle chat degli utenti. Non solo si tratta di un’app non ufficiale, ma nasconde anche un malware capace di rubarvi dati sensibili e interagire coi vostri contatti.

Il web è pieno di siti che propongono versioni alternative di WhatsApp, considerando la sua scarsa possibilità di personalizzazione – che invece gli utenti non riscontrano in Telegram, e richiedono a gran voce.

Poter aggiornare l’icona dell’app a proprio piacimento, nonché il colore dell’interfaccia utente, è un desiderio comune a numerosi users: per questo truffe come quella che stiamo per presentarvi attecchiscono con molta facilità.

Nelle ultime settimane fra le chat degli utenti sta correndo un messaggio: “Scarica WhatsApp Pink!”, con l’invito a cliccare sul link nel corpo del messaggio e iniziare il download dell’app in rosa. La differenza? Un’interfaccia completamente ridisegnata in rosa, sia nella home dei messaggi sia nelle singole conversazioni, nonché naturalmente anche nell’icona dell’app.

A prima vista potrebbe entusiasmare chi, come ricordavamo prima, aspetta da tempo un aggiornamento dell’app con un colore differente. Ma state ben attenti: si tratta di una versione non ufficiale. E per giunta nasconde un malware che, non appena esprimerete il consenso al suo utilizzo e al trasferimento dei vostri dati su di essa, procederà a copiare i vostri dati sensibili, le liste contatti e i media che avete sul vostro smartphone.

Come liberarvene, qualora l’aveste già scaricata?

Ecco qualche consiglio offerto dall’esperto in cybersecurity Rajshekhar Rajaharia.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021