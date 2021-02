Sony ha appena presentato un’interessante novità per il suo mercato smartphone in Italia, svelando una nuova colorazione per il suo Xperia 5 II che abbiamo già conosciuto a fondo.

Sony Xperia 5 II in colorazione Rosa arriva ufficialmente in Italia. La scheda tecnica è identica a quella delle colorazioni già disponibili nel nostro mercato. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Sony Xperia 5 II nella colorazione rosa sbarca anche in Italia

Il nuovo Xperia 5 II in veste Rosa si fa ancora più interessante perché sullo store ufficiale Sony è in promozione con le Sony WF-1000XM3 in regalo. Si tratta delle true wireless con cancellazione del rumore attiva. Sony ha deciso di aggiungere un tocco di colore rispetto ai modelli nero, blu e grigio già disponibili. Questo per offrire nuove modalità di espressione dello smartphone studiato per adattarsi perfettamente al palmo di una mano e dotato di tecnologie premium per una fotografia, un gaming e un intrattenimento di livello superiore.

Come anticipato precedentemente, sono ovviamente riproposte tutte le funzioni esclusive per cui il modello ha ricevuto vasto consenso, come la tripla fotocamera con tecnologie prese in prestito dalla serie di fotocamere Alpha per avere tutta la velocità e la precisione necessarie a immortalare momenti magici, con una messa a fuoco superiore e un’esposizione impeccabile.

La tecnologia 5G, la batteria ad alta capacità da 4.000 mAh per un’autonomia affidabile e il processore rapido, al servizio di prestazioni ottimali, sono abbinati a un design ricercato e comodo da maneggiare. Il display CinemaWide 21:9 da 6,1” consente di visualizzare film e videogiochi a schermo intero con una qualità spettacolare, mentre il refresh rate da 120 Hz è sinonimo di fluidità.