A quanto pare, le RTX 3080 Ti e 3070 Ti sono in arrivo secondo alcune speculazioni recenti su queste schede video. Ora, ulteriori voci sono emerse ed una di queste indica 12 GB di VRAM per la 3080 Ti ed una data di rilascio sul mercato per gli utenti desiderosi di mettere le mani su una di queste schede video.

Secondo le fonti di Wccftech, l’RTX 3080 Ti uscirá il 3 giugno. L’RTX 3070 Ti, invece, uscirá appena una settimana dopo, il 10 giugno. In effetti, giá qualche tempo fa si parlava di un lancio sul mercato all’inizio di giugno in un periodo che andava tra il 2 ed il 9 giugno. Ovviamente, ció non ci assicura la presenza di queste GPU durante la prima settimana di giugno.

RTX 3080 Ti e 3070 Ti: Nvidia adoterrá una soluzione anti-mining

Nvidia non ha ancora confermato i dettagli ma potrebbe star preparando una sorpresa. L’RTX 3080Ti e 3070Ti dovrebbero essere annunciati il 31 maggio, il che significa che la rivelazione arriverá al Computex 2021. Dunque, non ci resta che attendere l’inizio dell’evento per saperne di piú su queste schede. Ricordiamo che un comunicato stampa del Computex menziona specificamente Nvidia e le sue “opportunitá legate ai giochi per PC”.

Sebbene ció non implichi necessariamente il rilascio di una variante Ti, forse qui si menziona il possibile utilizzo di una soluzione anti-mining che Nvidia sta implementando. L’altra opzione sarebbe una rivelazione durante l’E3. Nel frattempo, sembra che l’RTX 3080 Ti sia sta avvistata presso la Korean National Radio Research Agency sotto forma di schede Palit e Leadtek.

Entrambi i modelli sono mostrati con 12 GB di VRAM, il che rafforza le voci secondo cui questa sarebbe l’effettiva configurazione della memoria.