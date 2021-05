The Walking Dead: conto alla rovescia per la season 11, spuntano le anticipazioni

Dopo mesi di silenzio, la serie tv The Walking Dead torna a far parlare di sé, e il motivo è la nuova stagione imminente. I fan non vedono l’ora di assistere all’evento epocale, ma dovranno aspettare ancora un bel po’, o almeno qui in Italia. Proprio così, la serie televisiva diretta da Scott Gimple farà la sua entrata in scena con una première che andrà in onda negli Stati Uniti il 22 agosto prossimo. Vediamo tutte le anticipazioni del caso.

The Walking Dead: grosse notizie dalla première

canale TWDUniverse su Twitch, grazie ad alcune dichiarazioni di Gimple, il quale ha spiegato cosa i fan possono già aspettarsi dalla première di The Walking Dead 11: “Il primo episodio è folle, non vedo l’ora che le persone possano vederlo e giudicarlo“. Le anticipazioni arrivano direttamente dal, grazie ad alcune dichiarazioni di Gimple, il quale ha spiegato cosa i fan possono già aspettarsi dalla“Il primo episodio è folle, non vedo l’ora che le persone possano vederlo e giudicarlo“.

Come già anticipato, il prossimo 22 agosto usciranno i primi due episodi piloti dell’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead, show tratto dai fumetti di Robert Kirkman. “Non voglio svelare molto, ma si tratta di qualcosa che mai abbiamo visto prima d’ora nella serie. Quando Angela Kang, che è stata la sceneggiatrice, ha iniziato a parlarne sono immediatamente rimasto entusiasta” ha dichiarato Scott Gimble a TWDUniverse su Twitch: “Quello che vedremo è un qualcosa di unico. E direi che si tratta di qualcosa di piuttosto fantastico, considerando che abbiamo realizzato 153 episodi fino a questo momento“.

Qualora non lo sapeste, le ultime 24 puntate mostreranno i protagonisti alle prese con la guerra dei Sussurratori – che si concluderà – e il ritorno di Maggie Rhee sul set. Quest’ultima dovrà convivere con Negan, Daryl e Carol. Eugene e il suo gruppo hanno invece scoperto il Commonwealth. Ne vedremo delle belle, ne siamo certi!