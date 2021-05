Dalla collaborazione fra Fastweb e Amazon, due colossi nei rispettivi ambiti, nasce NeXXt, il nuovo modem Fastweb che integrerà l’assistente vocale Alexa.

Il sistema Fastweb permetterà di avere un’intera internet box al passo con l’evoluzione digitale: si può dire che l’operatore è divenuto a tutti gli effetti “smart” con questa trovata, che incontrerà il parere positivo di moltissimi utenti.

Oltre a provvedere alla navigazione su internet, il NeXXt consentirà la ricezione di comandi vocali e l’utilizzo di numerose funzionalità implementate grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale.

Si tratta del primo modem in Italia a supportare tutte queste features, rendendolo un prodotto di punta del panorama digitale.

Fastweb presenta NeXXt, il primo modem smart d’Italia

Integrare Alexa nel router permetterà ai clienti Fastweb che sceglieranno NeXXt di godere di un’esperienza di utilizzo completa e assolutamente inedita.

L’assistente vocale made in Amazon potrà ricevere un’infinità di comandi verso cui risulterà responsiva. Ad Alexa si potrà chiedere di effettuare chiamate, avviare la riproduzione di musica, controllare gli elettrodomestici e gli impianti smart presenti nella propria casa come anche scrivere note e promemoria.

Tutto questo si unirà chiaramente alle già consolidate funzionalità del modem internet, con una connessione che viaggia sulla rete in fibra ottica FTTH di Fastweb e garantisce velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Non solo estremamente smart, ma anche più inclusiva: la possibilità di impartire comandi vocali al modem consentirà anche ai meno esperti di avere sotto controllo lo stato della propria connessione ad internet.

Inoltre sarà possibile impostare un profilo differente per ogni membro del nucleo familiare, in base agli interessi e ai dispositivi collegati da ciascun componente, per personalizzare ulteriormente l’esperienza di utilizzo.