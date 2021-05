App Meteo: grazie a queste app possiamo uscire senza il rischio di ammalarci

Si è quasi conclusa la settimana e non vedete l’ora di staccare la spina in qualche spiaggia isolata per prendervi un po’ di tempo per voi o per passarlo in compagnia della propria metà. Prima di organizzarvi date un’occhiata al meteo nei vari siti dedicati, ma ognuno dà la sua versione: c’è chi dice che pioverà, chi invece punta ad una giornata di sole. Per fortuna esistono delle app meteo che risolveranno per sempre questo tipo di problemi. Ecco dunque una lista delle migliori applicazioni per le previsioni del tempo ad oggi disponibili.

App Meteo: quali scegliere in base alle caratteristiche

Di app meteo ne è pieno lo store, sia di Apple che di Android. Ognuna di queste si differenzia dall’altra per le caratteristiche innovative proposte. Ma bando alle ciance, ecco tutte le scelte disponibili!

3BMeteo

Quest’applicazione permette di gestire i dati e consente anche la lettura delle previsioni anche solo tramite una foto.

AccuWeather

In tal caso trattasi di un’app meteo aggiornata in tempo reale a cadenza oraria; sicuramente tra le preferite dagli utenti in questo periodo.

Meteo & Radar

Questo servizio ha come pregio l’affidabilità, e il merito va alle immagini satellitari messe a disposizione degli utenti. Ma non solo, perché a contribuire vi sono anche le intriganti animazioni.

Yahoo Meteo

Concludiamo con una delle app meteo più amate dagli utenti. Il motivo? La particolarità del servizio sta nella possibilità di modificare lo sfondo in base al posto in cui ci si trova, o di cui interessano le previsioni.