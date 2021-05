APP meteo: oggi dobbiamo portare l'ombrello? Ce lo dicono queste applicazioni

“Che tempo farà domani?”. È questa la tipica domanda che, soprattutto a cavallo tra la primavera e l’estate, è sulla bocca di tutti. Ogni giorno infatti ci chiediamo se verrà a piovere, sarà soleggiato o ci sarà vento. D’altronde si sa, questa è la tipica stagione in cui di giorno indossi i vestiti più leggeri che hai, e la sera torni con la giacca di pile. Ovviamente molte app meteo possono aiutarci in questo ed evitare di prendere l’influenza soprattutto in un periodo come questo.

App Meteo: le indicazioni in tempo reale Android e iOS

Nel 2021 capire che tempo farà durante la giornata non è poi così difficile. Per questo esistono molte applicazioni capaci di mostrare in tempo reale ogni tipo di complessità. Le app meteo di seguito sono adatte sia ad Android che ad iOS.

3B Meteo

Sicura e semplice da usare. 3B Meteo è capace di effettuare le modifiche di cui ai bisogno mettendo a disposizione i dati necessari. Per di più permette di sapere le previsioni di una zona anche solo attraverso una foto.

AccuWeather

Questa app meteo offre ogni giorno previsioni scaglionate ora per ora che la rendono una delle applicazioni più attente in circolazione.

Meteo & Radar

Meteo e Radar è invece la più affidabile in assoluto ed è tutto merito della sua precisione, e delle immagini satellitari e animazioni grafiche affiancate alle info generali. Trale diverse capacità è anche in grado di percepire l’umidità.

Yahoo Meteo

Impossibile non conoscerla. Yahoo Meteo offre sfondi interessanti che cambiano in base alla località in cui ci si trova o di cui si vuol sapere il meteo.