Sky è riuscita ad acquistare dei parziali diritti per le prossime tre stagioni della Seria A italiana di calcio. Nello specifico, avrà la co-esclusività per quanto riguarda la trasmissione di tre partite a giornata e non sono casuali. Si tratterà delle partite del sabato sera delle 20:45, quelle della domenica alle 12:30 e quella del lunedì delle 20:45.

Sky: la nuova offerta per le stagioni 2021/2024

Ovviamente il pacchetto di partite di calcio fornite da Sky non finisce qui, ma ci saranno tanti altri match da guardare, anche con Now. In generale, per il triennio 2021/2024 verranno trasmesse 114 partite di Serie A insieme a tutte quelle della Serie B italiana e una combinazione di 400 partite tra UEFA Champions League, UEFA Europa League e la nuova competizione europea UEFA Europa Conference League.

A completare il tutto, Sky trasmetterà le partite anche di tre tra i più grandi campionati europei, ovvero la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1; tra le grandi rimane fuori solo La Liga spagnola. E si parla solo di calcio, ma c’è tutto il grande sport con motori, basket e tanto altro.

Sky non vuole però fermarsi qui e lavorerà nei prossimi mesi per portare ancora più contenuti per gli abbonati paganti. Vogliono migliorare la scelta in fatto di sport andando ad aumentare la qualità editoriale di quanto proposto sfruttando al tecnologia migliore a disposizione. Nel frattempo ricorda che si possono vedere le finali dell’attuale Champions League, Europa League il 26 e 29 maggio e anche gli Europei di calcio che inizieranno l’11 giugno e dureranno un mese.