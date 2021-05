Dopo che la rivale DAZN ha ottenuto i diritti per trasmettere in esclusiva 7 partite del prossimo campionato di Serie A, Sky ha cercato di rinforzare la sua proposta sul calcio e sullo sport. Pochi giorni fa, ad esempio, l’azienda ha confermato di aver acquisito i diritti per trasmettere le partite della Serie B. Ora, però, è stato inoltre deciso di regalare il pacchetto calcio agli abbonati per tre mesi.

Sky azzera il costo del pacchetto calcio per tre mesi ai suoi abbonati

In seguito alla perdita del pacchetto principale dei diritti per trasmettere le prossime partite del campionato di calcio italiano, Sky ha cercato alcune soluzioni per attirare comunque l’attenzione degli utenti e a fare in modo che non vengano disdetti gli abbonamenti. Forse per questo motivo, l’azienda deciso di fare un regalo ai propri abbonati, azzerando il costo del pacchetto calcio per tre mesi, ovvero dal 1° luglio al 30 settembre. Gli abbonati, in particolare, non dovranno fare nulla in quanto l’azzeramento avverrà in automatico.

Sappiamo che DAZN ha acquisito i diritti per le partite in esclusiva della Serie A, ma Sky ha comunque fatto ricorso. Tuttavia, per il momento la situazione non è ancora chiara e non si può ancora sapere con certezza cosa proporranno le offerte per la prossima stagione. Per questo Sky ha comunque rassicurato che gli abbonati, qualora lo volessero, potranno disdire l’abbonamento senza alcun costo.

Sky ha infatti così dichiarato: “Siamo consapevoli che la situazione legata all’assegnazione dei diritti della serie A per il triennio 2021-2024, al momento, rimane di grande incertezza, e non appena questa situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta, forniremo tempestivamente le informazioni relative a tutte le competizioni che comporranno il pacchetto Sky Calcio, e se vorrete comunque abbandonarlo, potrete farlo senza costi, anche se avete promozioni attive, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicare, senza che dobbiate fare nulla.”