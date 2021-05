L’offerta del nuovo volantino di Esselunga vi farà letteralmente impazzire, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono accedere ad un prodotto relativamente economico, godendo nel contempo di discrete prestazioni generali.

Il risparmio è notevole, anche se è importante ricordare che gli acquisti potranno essere completati solamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale (non online), entro e non oltre il 26 maggio 2021. In aggiunta, le scorte distribuite dall’azienda sono molto limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima del previsto, o comunque della scadenza della campagna stessa.

Esselunga: il volantino è da pazzi

Il prodotto che potrete acquistare nei negozi Esselunga è il discreto Xiaomi Redmi 9, attualmente distribuito nella variante con 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il prezzo di vendita, ricordando che parliamo del modello no brand, si aggira attorno ai 99 euro.

Una soluzione alla portata di tutti, da consigliare a coloro che vogliono spendere il minimo indispensabile, godendo comunque di un prodotto complessivamente accettabile, in termini di prestazioni generali. Leggendo la scheda tecnica, il suo plus è rappresentato chiaramente dall’ottima batteria da 5’020mAh, un componente in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone difficile da battere.

Per il resto, il display da 6.53 pollici, il processore octa-core, i 4GB di RAM e le 4 fotocamere posteriori sono comunque in linea con le aspettative di un prodotto della medesima fascia di prezzo, almeno per quanto riguarda quanto visto nel 2021.