The Walking Dead: da Giungo sarà possibile acquistare l'edizione spillata a colori

La serie televisiva The Walking Dead sta per diventare un fumetto. In che senso? Nei mesi estivi arriverà una versione mai vista: l’edizione spillata a colori decolor edition in due slipcase, e non solo. Oltre questa sarà possibile trovare l’edizione originale delle avventure realizzate da Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard.

L’idea è partita da saldaPress, una casa editrice italiana di fumetti, la quale ha scelto di ristampare The Walking Dead sotto un altro aspetto. In questo caso ridarà colore alle pagine più spente della serie tramite un lancio mensile per il formato bonellide (dove ogni albo contiene due numeri americani) e in edizione trimestrale spillata.

The Walking Dead: Regular e Variant

Il primo slipcase contiene i primi sei numeri della storia. Ci sono poi due edizioni: Regular e Variant.

La prima contiene sei albi spillati da 32 pagine (gli stessi contenuti nei primi tre albi in formato bonellide). La cover è disegnata da David Finch. Lo slipcase sarà previsto di sei stampe formato 16,8×25,6 delle cover originali di Tony Moore ricolorate e ‘virgin’. Il costo in tal caso ammonta a 21 euro ed è possibile trovarlo sia in fumetteria che online.

La seconda citata contiene sempre sei albi da 32 pagine ma con cover inedite di Charlie Adlard. Queste, una dopo l’altra, creano un’immagine orizzontale. Lo slipcase di The Walking Dead conterrà poi il poster dell’immagine intera. In questo caso il prezzo sale leggermente per una modica cifra di 25 euro. L’edizione in questione è disponibile esclusivamente nello shop online del sito saldapress.com in 500 copie numerate.

Quando sarà possibile effettuare l’acquisto? L’appuntamento è al 17 giugno. Manca pochissimo!