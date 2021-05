Era il 12 aprile quando per la prima volta, dopo tanta attesa, sono sbarcate le eSIM in Vodafone. Una novità solo per l’operatore anglosassone, visto che altri operatori tra cui Very Mobile, il primo, TIM e WindTre le avevano già introdotte nelle loro offerte. Ma se prima con Vodafone si potevano richiedere solo nei negozi fisici, dal 27 aprile sono disponibili all’attivazione anche nello shop online. Vediamo quali sono le offerte e gli smartphone compatibili con questo servizio.

Sono comparse le Vodafone eSIM sul sito ufficiale

Finalmente le Vodafone eSIM sono comparse anche sul sito ufficiale. Attivabile con le diverse offerte disponibili, sarà davvero facile e veloce richiederne una e inserirne il profilo sul proprio smartphone. “Acquista la Vodafone eSIM in un negozio Vodafone oppure online, contestualmente all’acquisto di un nuovo telefono o offerta mobile” è il nuovo annuncio pubblicato da Vodafone! Ovviamente prima bisogna capire quali sono le offerte e gli smartphone compatibili per riceverne evitando il rischio di non poterla attivare nel proprio device.

Iniziamo col dirvi che tutte le offerte presenti sul sito ufficiale di Vodafone sono compatibili con la richiesta di una eSIM. Rimane esclusa però la Special Digital Operator Attack perché per sottoscriverla si viene reindirizzati su un altro shop online differente da quello delle offerte standard.

Smartphone compatibili

Vediamo ora quali sono gli smartphone compatibili alle Vodafone eSIM. È chiaro che la compatibilità non è solo per quelle di questo operatore, ma delle eSIM come formato.

Partendo dagli smartphone Samsung Galaxy abbiamo:

Fold;

Fold/Z Fold2 5G;

Z Flip/Z Flip5G;

S20;

Note 20;

Serie S21.

Per quanto riguarda i dispositivi Google quelli compatibili alle Vodafone eSIM sono:

Pixel 4/4XL/4a;

Pixel 5.

Invece tra gli iPhone ci sono:

XS;

XR;

SE;

11;

12.

Infine negli altri marchi i dispositivi compatibili alle eSIM di Vodafone sono:

Microsoft Surface Duo;

Motorola Razr/Razr 5G;

Huawei P40/P40 Pro.

Come avviene l’attivazione delle Vodafone eSIM acquistate online

L’attivazione delle Vodafone eSIM acquistate online è molto semplice. Una volta sottoscritta l’offerta più interessante per l’utente, sarà necessario attendere i tempi di spedizione. L’identificazione avverrà tramite corriere che consegnerà il pacco solo dopo aver controllato che il documento di identità corrisponda alla persona fisica che ha firmato il contratto.

I passaggi successivi sono ancora più semplici. Basterà scansionare il codice QR presente nel pacco consegnato e il gioco è fatto. Per installare la eSIM sul proprio smartphone in modo corretto basta seguire le istruzioni sul sito ufficiale.