Pokémon Go è uno dei videogame free-to-play a realtà aumentata più longevo e amato di sempre. Niantic ha saputo sfruttare l’amore sviscerato degli utenti per questo game introducendo sempre nuovi aggiornamenti, novità ed eventi. Tutto questo, unito alle dinamiche del gioco, creano un mix esplosivo che attrae sempre più gamer da tutto il mondo. Gli appassionati di Pokémon Go devono per forza prendere carta e penna e segnarsi questa data: domenica 9 maggio 2021. Sicuramente un appuntamento da non perdere. Ecco tutti i dettagli.

Leggende luminose X: ecco l’evento mirato di Pokémon Go

Dopo avervi spiegato tutte le missioni e le ricompense della “Stagione delle leggende“, eccoci qui a parlarvi di un nuovo evento di Pokémon Go.

È iniziato il 4 maggio 2021 alle ore 10 l’evento speciale di Pokémon Go Leggende luminose X. Prima che finisca ci sono ancora diversi giorni, infatti terminerà lunedì 17 maggio 2021 alle 20:00 (ora locale). Durante questo evento debutteranno Gommy, Swirlix e Spritzee.

Tuttavia è stato da poco annunciato sul sito ufficiale pokemongolive.com un evento mirato all’interno di quello di Leggende luminose X di Pokémon Go. La data da segnarsi è domenica 9 maggio 2021 dalle 8:00 alle 22:00 (ora locale). Tutti gli appassionati avranno modo in quelle ore di divertirsi parecchio, ma soprattutto di concentrarsi su un Pokémon in particolare: di tipo Folletto e di tipo Acqua.

La ricerca di Marill

La ricerca mirata inclusa nell’evento Leggende luminose X di Pokémon Go riguarda Marill. Dalle 8 alle 22 del 9 maggio 2021 sarà quindi possibile, per tutti gli utenti che vi parteciperanno, completare le attività di ricerca a tempo per cercare proprio Marill. Inoltre per poter incontrarlo sarà messa sul campo un ricerca esclusiva da completare.

Ma c’è di più. Infatti il team di Pokémon Go in merito a Marill ha annunciato ai gamer che “con un po’ di fortuna, potrete incontrarlo perfino nella forma cromatica!“. Insomma un’ottima opportunità per avanzare nel gioco. Sarà davvero entusiasmante per tutti i gamer.

Anche noi di Tecnoandroid ci uniamo alle raccomandazioni del team del videogioco: “Quando giocate a Pokémon GO, ricordatevi di prestare attenzione all’ambiente circostante e di rispettare le norme dettate dalle autorità sanitarie locali“.