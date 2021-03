Pokémon Go è il videogioco di tipo free-to-play basato su realtà aumentata geolocalizzata con GPS sviluppato da Niantic. Ormai è talmente diffuso e apprezzato che non ha più bisogno di presentazioni.

Dopo la Stagione dei Festeggiamenti che ha visto protagonisti una serie di eventi speciali da poco terminati, ora è il momento di fare sul serio. O meglio, non che prima si scherzasse, ma l’evento Pokémon Go iniziato il primo marzo e che si concluderà il primo di giugno è davvero incredibile.

Tutti i player dovranno concentrarsi su uno degli elementi più particolari ed emozionanti del mondo di Pokémon Go: i leggendari. Questo evento è la Stagione delle Leggende e farà incontrare gli appassionati con allenatori leggendari oltre a diverse novità in programma come anticipato da un post sul profilo originale di Twitter.

Ovviamente la Stagione delle Leggende include la Ricerca Speciale ricca di missioni e di ricompense. Eccole tutte così che gli utenti potranno essere pronti ad affrontare questo nuovo ed entusiasmante evento di Pokémon Go.

Ecco missioni e ricompense della Ricerca Speciale nella Stagione delle Ricompense di Pokémon Go

La Ricerca Speciale della Stagione delle Ricompense di Pokémon Go comprenderà 5 fasi. Le 3 missioni da superare in ciascuna fase non sono troppo complicate. Obbiettivo di ognuna sarà quello di trovare il Pokémon giusto così da poter portare a casa la vittoria. Eccole tutte descritte con la relativa ricompensa.

Prima fase: Stagione delle Leggende

Questa prima fase di Pokémon Go prevede come ricompensa l’incontro con Kabuto, 1500 PE e 500 polvere di stelle. Le tre missioni saranno:

Cattura 10 Pokémon di tipo Roccia; Effettua 5 ottimi tiri; Trasferisci 10 Pokémon.

Seconda fase: Stagione delle Leggende

Nella seconda fase le ricompense saranno l’incontro con Driller, 2000 PE e 500 polvere di stelle. Ecco le missioni di questa fase di Pokémon Go:

Cattura 10 Pokémon di tipo Terra; Cattura 5 Pokémon potenziati dal meteo; Scatta una foto a Landorus.

Terza fase: Stagione delle Leggende

Anche la terza fase prevede ottime ricompense: l’incontro con Ducklett, 2000 PE e 500 polvere di stelle. Le tre missioni di Pokémon Go prevedono:

Cattura 10 Pokémon di tipo Volante; Cattura 5 Pokémon potenziati dal meteo; Scatta una foto a Tornadus.

Quarta fase: Stagione delle Leggende

In questa quarta fase di Pokémon Go le ricompense saranno l’incontro con Joltik, 2000 PE e 500 polvere di stelle. Mentre le missioni:

Cattura 10 Pokémon di tipo Elettro ;

10 Pokémon di tipo ; Cattura 5 Pokémon potenziati dal meteo ;

5 Pokémon potenziati dal ; Scatta una foto a Thundurus.

Quinta fase: Stagione delle Leggende e finale dell’evento Pokémon Go

Infine ecco la quinta fase che prevederà tre missioni con l’obbiettivo di riscattare la ricompensa. Ognuna prevede 2000 PE. Inoltre sono inclusi l’incontro con Munna, 1 Pietra Unima e 5000 PE.

Insomma c’è molto da fare in questa nuovo evento di Pokémon Go. Ovviamente per la gioia di tutti gli appassionati.