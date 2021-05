L’offerta tech pensata e lanciata da Esselunga racchiude al proprio interno una soluzione veramente molto invitante per gli utenti che da tempo vorrebbero poter acquistare uno smartphone brandizzato Samsung, ed in particolare appartenente alla serie Galaxy.

Il risparmio è notevole, anche se va ricordato che gli acquisti potranno essere completati solamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale, entro e non oltre il 12 maggio. Le scorte, dati alla mano, potrebbero rappresentare un problema, per questo motivo consigliamo di prendere il più rapidamente possibile una decisione in merito.

Esselunga: quali sono gli sconti di oggi

L’intera campagna promozionale di Esselunga focalizza la propria attenzione sullo smartphone Samsung Galaxy A32 5G, un dispositivo da poco lanciato sul mercato nazionale, e caratterizzato più che altro dalla batteria da 5000mAH, oltre che naturalmente dalla connettività 5G.

Le altre specifiche racchiuse nella scheda tecnica parlano di un modello con display da 6.5 pollici e risoluzione FullHD+, sistema operativo Android 11, processore octa-core, 4GB di RAM, 4 fotocamere posteriori, lettore per le impronte digitali sul tasto di accensione/spegnimento e chip NFC per i pagamenti mobile.

Tutto questo è raggiungibile al prezzo finale di 249 euro, per la variante da 128GB di memoria interna, chiaramente no brand con garanzia di 24 mesi da esercitare sempre nello stesso punto vendita di acquisto.

I dettagli, se interessati ad approfondire la campagna promozionale di esselunga, sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.