Il primo volantino di Maggio di Unieuro è un buonissimo concentrato di sconti molto interessanti, e di prezzi decisamente più bassi del normale, tramite i quali gli utenti riusciranno a godere di un risparmio inimmaginabile.

Per accedere alle ottime offerte lanciate dall’azienda, non sarà strettamente necessario recarsi in negozio, infatti gli acquisti potranno tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione sempre gratuita per gli ordini del valore superiore ai 49 euro. Il Tasso Zero potrà essere richiesto solamente nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, e dovrà naturalmente essere approvato da parte della finanziaria.

Unieuro: quanti sconti e che prezzi bassi per tutti

I prodotti in promozione da Unieuro sono veramente molto interessanti, ed assolutamente in grado di convincere l’utente all’acquisto, spendendo decisamente meno del previsto.

L’occasione da non perdere è sicuramente rappresentata dal Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone reso disponibile sul mercato nel corso del 2020, e caratterizzato da esattamente le stesse specifiche del Galaxy S20, con la peculiarità del processore Qualcomm Snapdragon, al posto del Samsung Exynos. Il prezzo è di 399 euro, per la versione no brand con la garanzia di 24 mesi.

L’alternativa più costosa ed aggiornata è invece rappresentata dal Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, in vendita a 779 euro nella variante da 256GB, con possibilità di godere di prestazioni veramente eccellenti.

Il volantino Unieuro ovviamente non si limita solo ai suddetti prodotti, per scoprirlo e conoscerlo da vicino, aprite questo link.