Il volantino Carrefour asseconda le richieste e le necessità degli utenti, proponendo una validissima alternativa a quanto stiamo vedendo presso i principali rivenditori di elettronica, condita con prezzi bassi e fortissimi sconti.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risulta essere attualmente disponibile presso i punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti sul territorio. Gli utenti possono godere anche del finanziamento a Tasso Zero, per ogni ordine effettuato del valore superiore ai 199 euro, salvo approvazione da parte della finanziaria.

Carrefour: quante offerte speciali

I prezzi attivati da Carrefour non toccano fasce particolarmente elevate, almeno per quanto ne concerne la telefonia mobile, il prodotto più importante è rappresentato dallo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, un dispositivo attualmente in vendita a 329 euro, in grado di garantire complessivamente discrete prestazioni generali.

Le alternative sono rappresentate da soluzioni ancora più economiche, quali possono essere Xiaomi Redmi 9T, Motorola E6s, Samsung Galaxy A12 o anche Oppo A53s, senza dimenticarsi del buonissimo TCL 10SE. I dispositivi elencati presentano generalmente un prezzo di vendita inferiore ai 299 euro, e sono tutti commercializzati, come al solito, con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto.

Il risparmio da Carrefour tocca anche altre categorie merceologiche, quali possono essere televisori di ultima generazione, come anche elettrodomestici o similari.

Il volantino Carrefour lo potete trovare direttamente nel nostro articolo, in ogni sua parte.