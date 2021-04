Un volantino Euronics davvero imperdibile attende gli utenti che vorranno a recarsi in negozio per completare gli acquisti, ricordando che parliamo a tutti gli effetti di una soluzione molto limitata, da un punto di vista territoriale.

In seguito all’ottimo Sconto IVA, che ha visto la distribuzione su scala globale, torniamo a parlare di promozioni limitate ad una ristretta cerchia di punti vendita, in questo caso gli utenti potranno acquistare recandosi solamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove o tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Euronics: quante occasioni nel volantino

Il volantino Euronics parte dalla fascia più alta della telefonia mobile per soddisfare gli utenti, in particolare decide di scontare Apple iPhone 12, portandolo a 829 euro, ma passando anche per iPhone 12 Mini, oggi disponibile a 779 euro, come anche Samsung Galaxy S21, il cui prezzo si aggira attorno ai 729 euro.

Scendendo verso soluzioni complessivamente più economiche, non dimenticatevi di Oppo Find X3 Lite, da 499 euro, ma anche Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo A54, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 8, Wiko View 4 Lite, Oppo A53s, Realme 7i, Motorola Moto G 5G e similari, tutti disponibili a meno di 330 euro.

Ogni prodotto elencato, lo ricordiamo, viene distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita d’acquisto. Maggiori informazioni in merito alla campagna sono disponibili nelle pagine sottostanti, inserite come galleria fotografica.