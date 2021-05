Il grado la serie Vis a Vis sia conclusa ormai da parecchio tempo i fan sperano ancora che possa esserci una nuova stagione. La serie TV distribuita da Netflix racconta le vicende di Macarena; una giovane donna arrestata a causa di alcuni reati minori che viene imprigionata nel carcere di Cruz del Sur. All’interno nel centro di detenzione dovrà imparare a convivere con le nuove regole di questo piccolo universo a se stante.

Inoltre dovrà far fronte alla terribile Zulema la donna più pericolosa di tutto il carcere. Come detto però la serie è ormai conclusa e anche lo spin off a lei dedicato, El Oasis, si è concluso alla fine della prima stagione. I fan comunque sembrano proprio non darsi pace.

Vis a Vis: c’è speranza per una nuova stagione?

Purtroppo per loro però le possibilità di vedere una nuova stagione dello show sembrano essere davvero poche. Ad oggi non è proprio che i desideri dei fan debbano restare in realizzati e che debba restare con le attuali cinque stagioni. Sembrano esserci poche speranze anche per un eventuale seconda stagione dello spin off; Vista la tragica conclusione della serie con la morte di una delle protagoniste.

Al termine di El Oasis infatti, Zulema, perde la vita cancellando qualsiasi possibilità di un’eventuale sequel. Sembra dunque che i fan della serie TV debbano mettersi l’anima in pace; Vis a Vis è una serie conclusa che non vedrà mai una nuova stagione.per consolarsi però si può sempre virare su una delle tantissime nuove serie TV disponibili sulla piattaforma digitale