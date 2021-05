Proprio qualche giorno fa era spuntato online su YouTube un primo video unboxing di un nuovo smartwatch targato Realme e mancava solamente la presentazione da parte dell’azienda. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il nuovo Realme Watch 2 è stato alla fine presentato in veste ufficiale per il mercato malesiano.

Realme Watch 2 presentato ufficialmente sul mercato

Il noto marchio cinese Realme ha dunque tolto i veli sul suo nuovo dispositivo indossabile. Il nuovo Realme Watch 2, come anticipatoci dal video unboxing di qualche giorno fa, dispone di un display quadrato touch di tipologia IPS LCD con una diagonale da 1.4 pollici, con una risoluzione pari a 320 x 320 pixel e con una luminosità di picco di 600 nits. Si tratta di uno smartwatch piuttosto leggero (38 grammi), è costruito con un cinturino in silicone e dispone di un unico tasto laterale.

Diverse le funzionalità dal punto di vista del software. Nello specifico, sono supportate numerose attività sportive, 90 a detta dell’azienda, e non mancano svariati sensori. tra questi, vi sono quello dedicato al battito cardiaco e quello dedicato a misurare l’ossigenazione del sangue. Presente poi il monitoraggio del sonno e la possibilità di personalizzare e rendere unico il device con numerose watch faces. Rispetto al modello precedente, è presente una batteria molto più capiente pari a 315 mAh che sono in grado di garantire 12 giorni di autonomia. Troviamo, infine, la certificazione IP68.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Watch 2 verrà distribuito a breve per il momento per il solo mercato malesiano. Il suo prezzo di vendita è di MYR 229, ovvero circa 46 euro al cambio attuale.